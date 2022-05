Paura a Galatina: fiamme dalla friggitrice, prende fuoco una rosticceria

GALATINA - Un rogo è scoppiato prima delle 17 nella cucina della Rosticceria Moscara in via Roma a Galatina. Alte colonne di denso fumo nero si sono levate dagli ingressi dei locali in via Laporta appestando la zona. A scatenare l'incendio un corto circuito da cui sarebbe scaturita una scintilla accidentalmente finita nell'olio bollente. Prontamente i presenti hanno posto mano agli estintori cercando di circoscrivere le fiamme.

Anche i negozianti vicini sono intervenuti in aiuto fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco. Nessuno dei presenti ha riportato danni fisici. Solo il titolare ha avuto un malore, probabilmente a causa dei fumi inalati. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, lo hanno portato in ambulanza per accertamenti.