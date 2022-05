Otranto, Festival Giornalisti Mediterraneo dedicato alla guerra in Ucraina

OTRANTO - Il conflitto russo-ucraino e le sue conseguenze saranno al centro della XIV edizione del Festival dei Giornalisti del Mediterraneo che si terrà a Otranto, in provincia di Lecce, da 7 al 10 settembre prossimi. Ne parleranno i cronisti che lo stanno vivendo e raccontando dai luoghi della guerra, ma ci saranno anche le testimonianze dei profughi, dei volontari e della diplomazia ucraina, dicono gli organizzatori. La serata finale del festival sarà dedicata alle premiazioni, con la consegna della Caravella del Mediterraneo, «che rappresenta l’incrocio dei mari e delle culture del «Mare Nostrum», scenario millenario di scambi commerciali, linguistici e sociali tra Oriente ed Occidente», spiegano gli organizzatori. Il comitato scientifico ha già individuato i primi nomi di coloro che riceveranno il riconoscimento: il prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini, e colleghi giornalisti Luca Telese, Giuseppe Brindisi e Andrea Scanzi.

Il Festival, che gode della partnership del Comune di Otranto, nasce da un’idea di Tommaso Forte, giornalista ed event manager, che lo organizza in collaborazione con le colleghe Leda Cesari e Rosaria Bianco. «Otranto si riconferma fulcro del dibattito internazionale con il Festival dei Giornalisti del Mediterraneo, che in questa edizione non poteva non affrontare il tema della guerra in tutte le sue drammatiche sfaccettature - commenta il sindaco Pierpaolo Cariddi. Saranno come sempre diversi gli spunti di riflessione che certamente il Festival ci saprà dare, grazie agli ospiti presenti e ai dibattiti che non mancheranno di affrontare i temi che da sempre hanno caratterizzato questa manifestazione, che rimane punto di riferimento nella programmazione degli appuntamenti culturali pugliesi».