Il «Viaggio sentimentale in Puglia» della travelblogger Manuela Vitulli fa tappa nella redazione della «Gazzetta»

Da oltre dieci anni racconta la sua Puglia sul digitale, tra il blog «Pensieri in Viaggio» e un profilo Instagram da 140mila follower. Ora Manuela Vitulli, travelblogger e storyteller barese, ha deciso di racchiudere le sue avventure in un libro, «Viaggio sentimentale in Puglia», edito da DeAgostini, un racconto della regione tra ricordi personali, incontri, leggende e consigli su luoghi da visitare e chicche da scoprire. Il volume sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 29 aprile alle 18 nella Pinacoteca Metropolitana «C. Giaquinto» di Bari, e insieme all'autrice ci sarà la consigliera metropolitana delegata alla Cultura, Francesca Pietroforte.

Da dove arriva l'idea e come è stato passare dal web alla carta?

«Sicuramente la pandemia ha aiutato a fare ordine: non volevo parlare di viaggi in un periodo in cui non ci si poteva muovere, poi pensavo di spostarmi su un racconto del sud Italia, ma appena prenotavo un volo cambiavano i colori delle regioni. A quel punto ho capito che volevo parlare di ciò che conosco meglio: la mia terra. E dopo averla trattata per anni con i tempi veloci di internet, avevo bisogno di soffermarmi e fissare il momento»

L'intervista integrale domani in edicola sulla Gazzetta del Mezzogiorno e sulla nostra edicola digitale