In Puglia il 71% delle nuove imprese punta su green e digital

BARI - Le imprese italiane in generale, pugliesi in particolare, stanno affrontando sfide senza precedenti riuscendo a reagire alle continue trasformazioni e incertezze grazie alla propria resilienza e capacità di cambiamento.

In un contesto dirompente e imprevedibile come l’attuale, i giovani imprenditori pugliesi rappresentano per il territorio una preziosa risorsa di resilienza grazie alle capacità individuali e al valore aggiunto di fare squadra, sia a livello generazionale che professionale. Per questo si punta a trasformare le aziende per renderle più flessibili e pronte al cambiamento. Digitalizzazione e sostenibilità, dunque, sono le due leve che permetteranno al settore di essere resiliente e costruire le basi per un nuovo futuro. Su questa premessa, fil rouge del Pnrr, i giovani imprenditori di Confindustria Bari-Bat, insieme ad un team di ricerca dell’Università Lum, hanno realizzato uno studio (ideato in occasione di «Voci 2022») con l’obiettivo di misurare la «resilienza» delle aziende attraverso la sinergia tra formazione e impresa.

«Da diverso tempo i giovani imprenditori - ha spiegato Alessio Nisi, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Puglia - collaborano con la Lum per studiare, ricercare e analizzare i fenomeni del mercato, cercando di individuare le tendenze del sistema economico-sociale e contribuire alla crescita del territorio pugliese. Abbiamo realizzato questo studio con la partecipazione all’indagine di numerose imprese del territorio, un campione variegato sia per settori, sia per diversità di competenze nel campo digitale e della sostenibilità. Rappresentiamo imprese che hanno affrontato il cambiamento per scelta, anticipandone i tempi, e imprese che hanno subito il cambiamento imposto dal mercato, dalla pandemia e oggi dalla guerra».

La prima fase dell’indagine è stata svolta mediante un focus group che ha messo intorno al tavolo della sostenibilità e della digitalizzazione gli imprenditori di Confindustria giovani Puglia ai quali è stato somministrato un questionario sulla capacità delle imprese di rispondere al cambiamento. Dall’analisi delle azioni di sostenibilità messe in atto dalle imprese pugliesi emerge che le pratiche di green procurement (acquisti verdi) rappresentano le azioni di sostenibilità maggiormente integrate all’interno della strategia (42%). Medesime considerazioni emergono con riferimento alla difficile scelta (48%) di investimento in mobilità sostenibile tanto a favore dei dipendenti quanto per le operazioni di logistica legate ai processi produttivi. Solo il 30% del campione è fortemente convinto che di fronte alle sfide del cambiamento imposto dal contesto di sviluppo sostenibile, l’impresa si sia dimostrata resiliente. In tale scenario, l’orientamento strategico alla sostenibilità è considerato principalmente un’opportunità (più del 30%) e raramente un costo (2%) per l’impresa. La sostenibilità è considerata driver per la qualità (71%), la trasparenza e affidabilità (67%), la crescita (65%) e il posizionamento competitivo (65%).

«La crisi pandemica - ha concluso Nisi - e adesso le tensioni geopolitiche non ha fatto altro che accelerare quel cambiamento che era già in atto per rendere le nostre aziende moderne».