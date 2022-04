«Ti mando a Borgo Mezzanone insieme ai neri»: la battutaccia dell’assessore di Manfredonia in aula consiliare

FOGGIA - Fa discutere a Manfredonia una frase pronunciata dall’assessore Libero Palumbo nel corso del Consiglio comunale del 21 aprile. Il gruppo politico “Molo 21” scrive: “Non è passata certo inosservata l’espressione infelice utilizzata dall’assessore Libero Palumbo nei confronti del vicesindaco Giuseppe Basta. Stigmatizzare, con espressioni al limite della vergogna di tipo razziale, la situazione che da anni vivono i concittadini di Borgo Mezzanone è un’offesa che non può essere utilizzata né in modo ‘scherzoso’ né in modo ‘spregevole’ nei confronti di nessuno, benché meno nei confronti di un’istituzione qual è il vicesindaco di una città. Auspichiamo che l’assessore Palumbo faccia un passo indietro e chieda scusa all’intera cittadinanza augurandoci che nel 2022 situazioni del genere non si verifichino più”. A divulgare il video sui social anche Aboubakar Soumahoro sindacalista della Lega Braccianti, fondata nell'anniversario della nascita di Giuseppe Di Vittorio, storico segretario della Cgil. In questa occasione inaugura nel foggiano, a Borgo Mezzanone, la prima “Casa dei diritti e della dignità Giuseppe Di Vittorio”.

“TI MANDO A BORGO MEZZANONE INSIEME AI NERI”,dice Assessore alla Legalità Comune di Manfredonia (Puglia) rivolgendosi al Vicesindaco. Signor Palumbo, il Suo è linguaggio RAZZISTA contrario a Costituzione e sua carica. Ho dato mandato ai nostri legali, perché SIAMO UMANI come Lei. pic.twitter.com/5h9tktaIHr — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) April 27, 2022