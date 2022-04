Gran Prix di Bari, una città in festa con il motore sempre acceso

BARI - «La città di Bari? Raramente ho visto una comunità cittadina, regionale ed extraregionale spendersi con una passione così forte come quella che ho vissuto nel capoluogo pugliese. Sia lungo le strade del Gran Premio, che nel padiglione di Expolevante dedicato alle auto d’epoca, il motorismo storico è stato ancora una volta straordinario volano di cultura e attrazione, facendo vivere emozioni forti e rappresentando il meglio del made in Italy». A dirlo è stato Alberto Scuro, presidente ASI (Automotoclub Storico Italiano), l’organismo nazionale nel cui «circuito tricolore» è stato inserito l’evento della Rievocazione del Gran Premio di Bari, andato in scena nei suoi giorni clou dal 23 al 25 aprile. La settima edizione della manifestazione, organizzata da Old Cars Club - realizzata in collaborazione con Unione Europea Repubblica Italiana Regione Puglia e Pugliapromozione - si è rivelato un trionfo di partecipazione e spettacolarità. In totale sono stati cinquantacinque i bolidi d’epoca (tra cui numerosi pezzi unici di inestimabile valore) che hanno impreziosito in particolare il posizionamento nel paddock allestito in Piazza Prefettura (il 23 aprile), la sfilata notturna di domenica 24 e quella mattutina di lunedì 25 aprile, in un Giorno della Liberazione che ha assunto connotati ancora più simbolici, con un pensiero e una dedica speciali rivolti al conflitto tra Russia e Ucraina. La risposta del pubblico che ha assiepato la tre giorni dell’evento, lungo tutto il percorso, è stata eccezionale.

A migliaia i baresi, ma anche i numerosi turisti stranieri, che hanno assistito manifestando un entusiasmo travolgente, con le due tribune sempre strapiene. Gli speaker della gara sono stati Gianni Tesauro, Isabella Girone e Giuseppe Joe Gelonese: tutti insieme hanno raccontato al pubblico le emozioni e i dettagli della rievocazione del Gran Premio, descrivendo le caratteristiche di ogni auto, le emozioni dei piloti e l’atmosfera gioiosa che si respirava nel paddock e lungo tutto il percorso. Il doppio commento, italiano e inglese, è stato peraltro molto apprezzato da diversi turisti stranieri, intervistati dai conduttori al di là del percorso transennato.

«Il ritorno in pista del Gran Premio di Bari - ha affermato Antonio Durso, Presidente di Old Cars Club - si è rivelato un evento dei record. Speriamo possa proseguire a lungo per portare sempre il sano sport e la più calda passione automobilistica nella città di Bari. Ringrazio tutti coloro che hanno deciso ancora una volta di sostenerci e di contribuire alla perfetta realizzazione della nostra iniziativa. In particolare, tutte le forze dell’ordine, per il sostegno che ci hanno dato». La manifestazione è stata realizzata anche con il sostegno del Comune di Bari, in partnership con Ferrovie Appulo Lucane, Obiettivo Tropici, Autotrend, Volvo Car Italia, Amgas e Luce, Blu Food Broker, Fondazione Nikolaos, Zagaria Sport, Magma Sportswear, LaBariCalcio.it, The Collection, Incoming Puglia.