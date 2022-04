25 Aprile, gli 11 messaggi speciali e nascosti che la Resistenza usava a Bari

BARI - Per “Gli Speciali” di Storie a Mezzogiorno e in occasione del 25 aprile, recuperiamo un progetto dedicato alla Resistenza realizzato nel 2019 dell’artista barese Fabrizio Bellomo.

Il progetto è pubblico e diffuso per i quartieri di Ceglie, Carbonara e Santa Rita a Bari, ancora oggi presente sul territorio.



Partendo dagli stimoli ricevuti da alcuni documenti storici, così come dalle vecchie architetture presenti a Ceglie del Campo (le quali ospitavano la sede E.I.A.R. di Bari), adiacenti alle grandi e potenti antenne di Radio Bari, l'artista ha lavorato su questo importante pezzo di storia del territorio.

Si tratta di una serie di frasi in codice che la resistenza usava per comunicare e guidare i partigiani.

“Il Corriere di Lione; La mia Barba è Bionda; La Gavetta è Vuota”, sono solo alcuni dei messaggi rivolti ai partigiani della trasmissione "L’Italia combatte", trasmessi per coordinare le azioni dei combattenti della Resistenza senza essere decifrati durante la primavera del ’44.

Bellomo, è venuto a conoscenza di tali storie grazie a degli input ricevuti da altre trasmissioni radio contemporanee, dedicate all'argomento dall’intellettuale recentemente scomparso, Alessandro Leogrande.

Per l'occasione l'artista ha fatto incidere “11 messaggi speciali” su altrettante lastre di marmo, realizzate con la stessa grafica e i medesimi caratteri presenti solitamente sulle targhe afferenti alla toponomastica cittadina.

Questi “11 messaggi speciali” sono successivamente stati posizionati – mimeticamente – in giro per il quartiere che ospitava la sede del ripetitore di Radio Bari, così come in quartieri subito limitrofi a quest’ultima.

Il lavoro di Bellomo si inserisce all’interno del progetto “Sentieri Quotidiani” vincitore del bando Creative Living Lab, MIBAC 2018.

*Speciale a cura di Graziana Di Santo (ArtsMedia)