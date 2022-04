Che bello è il bus del Bari che arriva in centro: la festa con i tifosi

BARI - Il Bari è in Serie B: ecco il bus con i giocatori biancorossi che arriva nel centro del capoluogo pugliese tra i cori e le bandiere dei tifosi pronti a festeggiare il successo della promozione. Le immagini in diretta delle celebrazioni in piazza.

Anche il sindaco Antonio Decaro ha omaggiato la squadra con un post su Facebook: «Di questa giornata, di questo anno, di questi quattro anni belli e difficili, quello che resterà sempre impresso nella mia mente è questa immagine. La gioia di una città che non ha mai smesso di sognare. Grazie Bari». Il sindaco si è poi aggregato ai tifosi e ha seguito il pullman della squadra.