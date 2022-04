Bari, demolito garage completamente abusivo: ostruiva tombino e impediva manutenzione

BARI - Un garage completamente abusivo, realizzato sul marciapiede davanti alle case popolari di via Granieri, al quartiere San Paolo di Bari, zona ad alta densità criminale. La costruzione ostruiva un tombino, rendendo impossibile la manutenzione per gli stabili vicini e creando così enormi disagi a chi vive in quelle casi. E così il garage, utilizzato a quanto sembra da uno degli inquilini di quei palazzi, è stato demolito stamattina da una impresa incaricata a tempo di record dall’amministratore dell’Arca Puglia Centrale, Piero De Nicolò, che ha partecipato in prima persona alle operazioni. «Non c’è stato bisogno di far intervenire le forze dell’ordine - racconta De Nicolò -. È stata una festa, con gli assegnatari che applaudivano nel vero senso del termine. Siamo intervenuti e abbiamo risolto il problema in 48 ore dalla segnalazione arrivata all’Arca».