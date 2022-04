Santeramo, bimba con rene policistico, il papà denuncia: «Vivere lontani da casa per curarla è un calvario»

BARI - Bimba di Santeramo affetta da rene policistico è costretta a vivere a Ladispoli, in provincia di Roma, per ricevere le cure necessarie. A portare sotto i riflettori la storia è il suo papà, Gianluigi Solazzo di Santeramo in Colle, nel Barese. L'uomo si sfoga su Facebook dopo anni di rabbia e sopraffazione per i diritti negati, mettendoci la faccia con una video denuncia che sta facendo il giro sui social network.

Un calvario, quello che vivono da anni Gianluigi, sua moglie Marianna e la piccola Antonella affetta da una malattia rara diagnostica ancor prima della sua nascita e costretti a vivere lontani da casa. «È un calvario, un'umiliazione continua», sottolinea l'uomo nel video, puntando il dito contro la ASL Bari per non essere riuscita e non riuscire tutt'oggi a fornire materiali e assistenza alla loro bambina e contro l'ospedale Giovanni XXIII di Bari, riconosciuto come un centro di eccellenza per le cure pediatriche, per le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza che si sono trovati ad affrontare.

Un appello quello di Gigi, che al termine del video ribadisce la grande voglia di tornare a casa, in Puglia per dare alla piccola l'amore della famiglia. Invita chi ha sbagliato a vergognarsi e a dare risposte quanto più concrete per assicurare la giusta assistenza che spetta per diritto alla piccola Antonella al fine di garantire a lei e ai suoi genitori una vita dignitosa.

IL COMMENTO DI GALANTE

La video denuncia che Gianluigi Solazzo, il padre di una bambina con la malattia del rene policistico, ha affidato ai social per raccontare quanto vissuto in questi tre anni e mezzo, dal momento in cui è stata diagnosticata la malattia della piccola, ovvero prima della sua nascita, ad oggi, non può passare sotto silenzio”. Lo dichiara il capogruppo del M5S Marco Galante che attraverso l’amministrazione comunale di Santeramo si è messo in contatto con Gianluigi assicurando che interesserà della questione l’assessore Rocco Palese, il dipartimento Salute e la Asl di Bari, chiedendo immediatamente un incontro, per evitare che simili situazioni possano ripetersi.

"Il termine più frequente usato nel video è ‘umiliazione’, iniziata subito dopo la diagnosi della malattia, quando i genitori si sono sentiti dire nel primo colloquio con i medici dell’ospedale pediatrico di Bari che per la figlia non c’erano praticamente possibilità di sopravvivenza dopo la nascita. Parole - sottolinea Galante - che li hanno portati a far nascere la bambina a Roma, dove ha immediatamente iniziato la dialisi al ‘Bambino Gesù’. Non possiamo dire ai cittadini di non andare a curarsi fuori, se poi non garantiamo loro alti standard per le cure nella nostra regione. Ritengo indispensabile anche capire quali siano le condizioni dell'ospedale Giovanni XXIII dopo quanto ascoltato. Non vogliamo cercare colpevoli o puntare il dito contro qualcuno, solo risolvere le criticità che emergono dal video e dai commenti postati. Gianluigi e la sua famiglia devono sapere di non essere soli e non essere costretti a vivere senza i loro cari e a centinaia di chilometri da casa per poter avere le cure migliori per la loro figlia”, ha poi concluso.