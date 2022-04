Bari, ecco la processione dei Misteri che incanta la città vecchia

BARI - Tra fede, tradizioni popolari e usanze torna la processione dei misteri a Bari. Un appuntamento imperdibile per i baresi, soprattutto della città vecchia, che lo vivono nel segno della profonda devozione. Soprattutto quest’anno dopo lo stop forzato della pandemia.

Partita di buon mattino dalla chiesa di san Gaetano, nel cuore di Bari vecchia, la processione ha attraversato i vicoli del centro storico. A sorreggere i misteri, i portatori i quali vivono quest’esperienza come un vero atto di fede e che si tramanda di generazione in generazione. Molti, infatti, hanno trasmesso ai figli e ai nipoti il desiderio di diventare portatore per tanti motivi, in primis la fede o il ringraziamento per una grazia ricevuta. Dopo una piccola pausa all’ora di pranzo, nel pomeriggio la processione si snoderà lungo le vie principali del centro.