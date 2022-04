Puglia, capogruppo Forza Italia Lacatena passa in maggioranza centrosx

BARI - «La politica negli steccati nn fa vincere. Aderisco a Con dopo una interlocuzione avviata da tempo, al fine di valorizzare i territori e dare risposte ai territori»: Stefano Lacatena ha così spiegato stamattina il passaggio da Forza Italia al gruppo civico della coalizione dei pugliesi intervenendo a duna conferenza stampa con il presidente Michele Emiliano e i nuovi colleghi di gruppi nell’assemblea legislativa Giuseppe Tupputi e Alessandro Leoci.

Emiliano ha ricordato che prima delle elezioni Lacatena era stato tentato dal candidarsi con la sua coalizione, ma il passaggio avviene dopo mesi “di riflessione” e “un suo apprezzato intervento per frenare in Consiglio regionale gli eccessi del piano casa”. E alle accuse di trasformismo che gli sono rivolte dai conservatori ha replicato che “non c’è nessun mercato” e che anche il centrodestra a Taranto ha candidato “un ex segretario provinciale del Pd”.

Lacatena, ex capogruppo di Fi alla Regione, inoltre, ha parlato di “grandi silenzi” dal mondo azzurro e dell’attenzione politica nei suoi confronti della senatrice Licia Ronzulli, e ha accusato il centrodestra “di non far crescere da vent’anni la sua classe dirigente. Vado con gente del fare, vicino ai territori”. Non si possono escludere, allo stato dell’arte, che possano avvenire nelle prossime settimane altri passaggi da destra all’emilianismo dopo le adesioni di Saverio Tammacco e Stefano Lacatena.

Il Gruppo di Forza Italia ha indicato come nuovo capogruppo il consigliere regionale Paride Mazzotta.