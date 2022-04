LUCERA - Tavola tavola, chiodo chiodo. La costruzione di un teatro, la genesi di uno spettacolo. Come respirare. Un afflato intenso, che due attori - che quando recitano diventando «magneti» - hanno condiviso con i giovani della comunità di Lucera. Fabrizio Gifuni che nella città della Capitanata ha metà delle radici familiari e vi è in veste di direttore artistico della «Primavera Garibaldi». Al suo fianco c'è Lino Musella che questa sera apre con il suo spettacolo la quarta stagione della rassegna dopo due anni di stop causati dalla pandemia. E' nelle quattro mura del fermo forzato che l'attore napoletano ha costruito l'acclamata opera vincitrice del premio Ubu, ovvero Tavola tavola, chiodo chiodo.

Il giorno prima della messa in scena, i due attori fanno vivere un'esperienza da metateatro ad apprendisti artisti, creativi e sognatori che sono rimasti attaccati alle loro radici, andando in direzione opposta al vento contrario dell'emigrazione di stampo meridionale. «Perché crediamo nelle chianche della nostra Lucera, alla quale vogliamo dare un contributo per provare a farla crescere» dice in coro il gruppo di spettatori che da Gifuni e Musella vengono catapultati dentro le segrete stanze della scena. I tiranti delle quinte, le pareti che dividono la realtà dal sogno, il declivio di un palco «che è l'anima di uno spettacolo, perché è il panorama in cui lo spettatore deve perdersi, assimilando la recita» racconta Fabrizio Gifuni. Attore che, in tempi non sospetti, ha ridato vita allo «spettro» di Pier Paolo Pasolini, attingendo dall'Amicizia in versi tra l'intellettuale e il poeta Attilio Bertolucci, attraverso il quale dimostra che certe assenze possono trasformarsi in «acuta presenza». L'aforisma si cuce addosso allo spettacolo di Musella che è stato spinto da Tommaso De Filippo, figlio di Luca, nipote di Eduardo, a scavare nelle «carte» del maestro della drammaturgia novecentesca italiana, incoraggiando così il dialogo tra generazioni in scena.

L’attore di E' stata la mano di Dio di Sorrentino, sul palco, dà dunque voce e corpo alle parole delle lettere indirizzate alle Istituzioni, ai discorsi al Senato, agli appunti, ai carteggi edoardiani relativi all’impresa per la costruzione e il mantenimento del Teatro San Ferdinando di Napoli. La struttura fu eretta nel 1971 ed esistette fino a quando le bombe della Seconda Guerra mondiale, il 3 settembre 1943, la rasero al suolo quasi completamente: restò in piedi solo parte del palcoscenico. Dopo la guerra il vecchio impresario Golia decise di venderla: la comprò De Filippo, il 25 febbraio 1948, investendo nella ricostruzione del teatro tutti i suoi guadagni e indebitandosi con le banche. Un'azione in stile edoardiano, donchisciottesca, segno della sua abnegazione per il palcoscenico.

Di storia umana trasuda anche il «Garibaldi» di Lucera, costruito nel 1837 e che nel 1903, a seguito di lavori di ampliamento, venne ribattezzato quale gemello in miniatura del «Petruzzelli» di Bari. Oggi, dopo il recupero e rinascita nel 2005 in seguito a mezzo secolo di abbandono seguente ai conflitti mondiali, il teatro «Garibaldi» è un gioiellino architettonico. In platea i giovani artisti lucerini rimangono estasiati davanti ai racconti di scena di Gifuni e Musella. Credendo maggiormente che la scelta di restare nella loro città palpitante di storia (da colonia romana in epoca augustea a roccaforte svevo-angioina di progredita federiciana memoria) sia quella giusta. Guardando con fiducia al loro spettacolo da costruire.