Puglia, M5S: «Piano politiche sociali traguardo importante». Le parole della Barone

BARI - «Il V Piano regionale delle Politiche Sociali 2022 - 2024 presentato oggi al termine di un lavoro durato sei mesi è un traguardo importante per il welfare pugliese. Un piano molto atteso che rappresenta un punto di partenza per affrontare i temi del sociale, mettendo al centro la persona, tenendo conto anche dei cambiamenti dovuti a questi due anni di pandemia». Così i consiglieri di maggioranza del M5S Marco Galante, Grazia Di Bari e Cristian Casili a margine dell’evento in Fiera del Levante in cui è stato presentato il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2022 -2024.

«Quando siamo entrati in maggioranza - spiegano - lo abbiamo fatto per migliorare la vita dei pugliesi e tutto il lavoro svolto quest’anno dall’assessora Barone e dai suoi uffici, che ringraziamo, è andato in questa direzione. Il piano presentato oggi, nasce da un percorso di dialogo e confronto con tutte le realtà del sociale con gli assessorati, perché il sociale, la cura delle persone e il loro benessere passano necessariamente per un approccio intersettoriale che vede coinvolti più ambiti».