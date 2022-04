La Giornata internazionale del bacio nel segno di Rodolfo Valentino

«I baci di una Madre, amore ricolma/Direttamente dal cuore del Paradiso. Benedizione d'amore, le sue carezze, somma di tutte le gioie. Finché non baciamo l'anima gemella non sappiamo se amore abbia raggiunto la mèta. Divina carezza, devi cedere il passo al tenero bacio di un bimbo. Quel bocciolo adorato/Il viso di un bimbo somiglia a un'oasi d'amore. Ove un milione di baci in estasi soavemente riposa. Dovessi scegliere, un solo bacio al giorno/Oh! Che dilemma Esclamerei. Ma il bacio di un bimbo sceglierei perché con quello soltanto otterrei tutti e tre». Questa poesia fa parte della raccolta che fece di suo pugno, e soprattutto cuore, il latin lover del cinema muto Rodolfo Valentino. La lirica del mito di Castellaneta si incastona poeticamente nella Giornata internazionale del bacio, che si celebra oggi del mondo. È stata scelta la data del 13 aprile in onore di uno dei baci più lunghi di sempre messo a punto da una coppia thailandese durante una competizione: 46 ore 24 minuti e 9 secondi. La stessa coppia ha poi superato il suo stesso record con un altro bacio, questa volta da 58 ore, 35 minuti e 58 secondi. In realtà, questa data non è riconosciuta in tutto il mondo: nel Regno Unito ad esempio si festeggia il 6 luglio, il 22 giugno degli Stati Uniti. Proprio la terra che, agli inizi del Novecento, diede la gloria all'emigrato di Castellaneta.

Tre generazioni di baci è il titolo della poesia dell'icona bisessuale del cinema in bianco nero. Emigrato dal paesino della provincia di Taranto a soli 18 anni, Valentino cercò e ottenne la gloria nella terra hollywoodiana, incastonandosi nel mosaico delle star del cinema come prima tessera, tanto da attirarsi le attenzione di un certo Chaplin. Trentanove film in dodici anni di carriera, dal 1914 al 1926, quando il 23 agosto spirò al Polyclinic Hospital di New York, a causa di un’ulcera cronica, probabile conseguenza della tormentata convivenza con lo star system dell’epoca tanto da maturare voci maligne su un possibile avvelenamento. La sua morte coincide con l’avvento del sonoro, l’evoluzione cinematografica del silenzioso che venne brevettato dai fratelli Lumière nel 1895. Due elementi temporali che svelano il destino di Rodolfo Alfonso Raffaello Filiberto Guglielmi, noto al mondo come Rudy. Un modello fatto di celluloide. Tanto da andare oltre la sua vita di latin lover che non fa in tempo a specchiarsi un’altra volta come Dorian Gray nel suo ritratto fatale. Valentino dedica la sua poesia ad M. K. uno dei suoi tanti amanti, o chissà ad uno dei figli che una leggenda americana dice che abbia segretamente sparso nella sua effimera esistenza.

Secondo alcuni studi, il bacio avrebbe un effetto narcotico 200 volte più intenso della morfina. Come se non bastasse, produce una quantità tale di neurotrasmettitori da permettere di bruciare fino a 13 calorie al minuto. Durante il bacio il corpo rilascia la serotonina, l'ormone della felicità, oltre a dopamina e ossitocina, coinvolti nella gestione del dolore. Una cura che Rodolfo Valentino conosceva, come illustrano le scene con i suoi kisses che qui pubblichiamo in un video fatto di spezzoni cinematografici. Una cura che però non è servita a scongiurare la sua morte precoce, che provocò un'isteria collettiva nella «Grande Mela» dove spirò. Le sue fan furono disperate e compirono anche atti estremi. Si registrarono infatti in tutta la città più di trenta suicidi, tutti avvenuti durante il giorno dei funerali del bel Rodolfo. E a distanza di quasi un secolo da allora, ogni 23 agosto, giorno della sua scomparsa, un gruppetto di donne listate a lutto depongono dei fiori nella sua cappella al Memorial Park di Los Angeles.

Rodolfio Valentino icona del bacio. Al suo ricordo si deve la celebre scena finale dell'opera Oscar Nuovo cinema Paradiso, quando il protagonista ormai cresciuto vede scorrere in proiezione tutti i baci tagliati dai film più celebri, e che il regista Giuseppe Tornatore ha poi trasformato in un libro, dal titolo Il collezionista di baci, edito da Mondadori. Nella carrellata dell'artista siciliano campeggia anche il bacio che Rudy dona a Vilma Banky ne Il figlio dello sceicco. E' la stessa scena che compare nella pellicola di Tornatore, l'ultimo film di Valentino che lui non riuscì a vedere, ma che lo consacrerà postumo a baciatore sempiterno.