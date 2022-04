Foggia, scritte «no-vax» su muri di due scuole, indaga la polizia

FOGGIA - Scritte, cartelli 'no vax' e un elenco di nomi con foto di persone che sarebbero morte dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid sono comparsi sui muri esterni e i portoni di due scuole a Foggia: l’istituto superiore Giannone e il circolo didattico Leopardi. Cartelli e scritte sono firmati da «ViVi», sedicente gruppo negazionista.

«I vaccini uccidono i bambini, il Governo lo sa»; «Questo non è vandalismo ma lotta per la libertà e i diritti», sono alcune delle frasi che si leggono, oltre a insulti e ad accuse a esponenti del governo e delle istituzioni locali. Sull'accaduto sta indagando la polizia.