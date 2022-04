Bit Milano, porta la firma di Sergio Rubini lo spot promozionale della Puglia

BARI - È stato presentato alla Bit di Miliano il nuovo spot promozionale della Puglia firmato dal regista e attore Sergio Rubini. «Puglia, autentica meraviglia» è il titolo dello spot finanziato da Pugliapromozione della durata di 60 secondi: attraverso l’immaginazione del protagonista, vengono raccontate le sei province pugliesi. Le immagini riprendono l’antico borgo di Bovino (Foggia), il parco Nazionale dell’Alta Murgia (BAT), Portalga a Polignano a Mare (Bari), l'Abbazia di Santa Maria di Cerrate (Lecce), il parco naturale di Torre Guaceto (Brindisi) ed il MArTa Museo Nazionale Archeologico di Taranto.

«Lo spot è bellissimo, è terapeutico. Nel senso che in un mondo sempre più veloce e in un mondo sempre più incomprensibile, la Puglia è un luogo che rende più lucido il pensiero perché evidentemente l’essenziale emerge con lucidità quando si guarda un paesaggio, un campo di grano, il mare, le grotte e cominci a capire come funziona la fisica del mondo: questo aiuta tanto il buon vivere», ha dichiarato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia. «Da molti anni, consapevolmente o inconsapevolmente, il maestro Sergio Rubini sta restituendo il suo pensiero artistico in un coro orizzontale di persone che dicono cose molto simili o complementari. Lo ringrazio perché - ha evidenziato Emiliano - si è inserito in questo coro interpretando il concetto di turismo esperienziale che diventa quasi terapeutico».