San Marco in Lamis, tornano Le Fracchie nella Processione del Venerdì Santo: il programma

IL PROGRAMMA

Dal 9 al 30 aprile, in Biblioteca comunale (Piazza Karl Marx, 1), due mostre:

“LU CUNTE DE PASQUA” - Mostra delle opere e degli inediti di JOSEPH TUSIANI *

[Da lunedì a venerdì ore 9-12, martedì e giovedì ore 16-18.30. Info +39 0882 832417];

“FUOCHI DI PRIMAVERA” - Mostra delle opere di PASQUALE SOCCIO *

[Lunedì ore 10-12, martedì ore 16.30-18.30, giovedì ore 16.30-18.30]

*L’inaugurazione di entrambe le mostre si terrà il sabato 9 aprile alle ore 11 presso la Biblioteca comunale.

Domenica 10 aprile, ore 18.30, in Piazza Europa, NO WAR. IL TEMPO… DELLA PASSIONE a cura

dell’UNITALSI;

Fino al 13 aprile LE FRACCHIE, IL FUOCO CHE UNISCE E ACCOGLIE, progetto scolastico nell'Istituto

Balilla-Compagnone e nel Centro Valori" di San Giovanni Rotondo a cura dell’Associazione “Le Fracchie”.

Giovedì 14 aprile, ore 20, in Piazza Madonna delle Grazie (Arco di Saracino) VIOLANTE PLACIDO in “TI

RACCONTO LE FRACCHIE” con l'ENSAMBLE "SUONI DEL SUD”, reading teatrale _ Progetto “Monumenti in cerca di attore” (Agenzia SCOPRO).

Venerdì 15 aprile, ore 5.30, Chiesa SS. Addolorata, PROCESSIONE DELLA MADONNA ADDOLORATA CON CANTO DELLO STABAT MATER;

ore 17, dalla Chiesa della Collegiata PROCESSIONE DEL CRISTO MORTO;

ore 20, dalla Chiesa della SS. Addolorata la processione: LE FRACCHIE ILLUMINANO IL PERCORSO DELLA MADONNA ADDOLORATA.