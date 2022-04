BARI - Sono in corso gli allenamenti delle Frecce Tricolori per lo spettacolo aereo che si terrà a Bari in occasione della Festa di San Nicola. Ecco le immagini da Pusignano. E mentre i piloti si allenano il Comune diffonde il programma dei festeggiamenti dal 7 al 9 maggio prossimi per San Nicola. Le celebrazioni riprendono dopo due anni di stop, a causa della pandemia. Qui il programma

SAGRA di SAN NICOLA 2022 BARI 7-8-9 MAGGIO – 935° Anniversario della Traslazione (1087-2019).

PROGRAMMA:

- 20 APRILE - ANNIVERSARIO DELLA PARTENZA DA MIRA

- GIOVEDI' 28 APRILE- Sorteggio dei motopescherecci

- VENERDI' 29 APRILE- SABATO 7 MAGGIO - Solenne Novenario

- SABATO 7 MAGGIO - IN GIORNATA ARRIVO DEI PELLEGRINI

- DOMENICA 8 MAGGIO PROCESSIONE A MARE - Esibizione delle Frecce Tricolori

04.30 Apertura della Basilica.Lancio di Diane della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)

05.00-07.30-10.30-12.00-13.00-18.30-20.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

06.45 Basilica San Nicola. Processione con la Statua del Santo

ITINERARIO DELLA PROCESSIONE

Basilica San Nicola – Via delle Crociate – Strada del Carmine – Arco della Neve – Piazza dell’Odegitria – Piazza Federico II di Svevia – Via San Domenico – Via dell’Intendenza – Corso Vittorio Emanuele – Corso Cavour – Molo di San Nicola.

09.45 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)

10.00 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.za Rev.ma Mons. GIUSEPPE SATRIANO, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Benedizione del Mare e imbarco della Statua del Santo

12.00 Basilica San Nicola e Molo San Nicola Supplica alla Madonna di Pompei

16.30 ESIBIZIONE AEREA DELLA PATTUGLIA ACROBATICA FRECCE TRICOLORE - 18.30 Molo San Nicola. Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Franco LANZOLLA, Parroco della Cattedrale di Bari

20.00 Molo San Nicola. Sbarco della Statua del Santo e processione fino a Piazza del Ferrarese. Accensione delle Luminarie della Ditta Paulicelli Ligth Design di Capurso (Bari)

- LUNEDI' 9 MAGGIO– 935° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE (1087-2019)

07.30 e 09.30 Basilica San Nicola. Sante Messe

08.00 Molo Sant’Antonio. Lancio di Diane della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)

12.00 Piazza del Ferrarese Santa Messa

18.00 Basilica San Nicola Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc. za Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio per la Basilica. Prelievo della Santa Manna

22.00 Molo Sant’Antonio. Spettacolo Pirotecnico della Ditta Firelight di Valenzano (Bari)

22.30 Piazza Mercantile Spettacolo Musicale