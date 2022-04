Bari, la gioia dei tifosi il giorno dopo la promozione in serie B

Oltre ai centinaia di tifosi del Bari che con fumogeni, sciarpe e bandiere hanno accolto la scorsa notte al San Nicola il bus con la squadra e il tecnico Michele Mignani rientrata dalla vittoriosa trasferta di Latina che ha sancito il ritorno in serie B, tanti altri sostenitori biancorossi si sono riuniti allora storico Bar Viola, conosciuto in tutta la città perché punto vendita dei biglietti per seguire il Bari Calcio.