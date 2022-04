Furti in casa a Bari e provincia: cinque persone arrestate, c'è anche il 23enne ferito al San Paolo il 19 marzo

I carabinieri di Bari hanno arrestato cinque persone per furto e tentato furto in abitazione, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il provvedimento colpisce gli indagati, F.C.D. 43enne, P.T. 31enne, C.N. 23enne, P.G. 29enne e S.P. 20enne, dei quartieri San Paolo di Bari e Cecilia di Modugno (Ba), i quali, in concorso tra loro, si sarebbero resi responsabili di due furti in abitazione e due tentativi di furto, commessi, nel mese di novembre 2020, a Binetto (Ba), Cassano delle Murge (Ba), Toritto (Ba) e Acquaviva delle Fonti (Ba).

Gli indagati a bordo di un’autovettura veloce di colore nero, rubata, avrebbero commesso i colpi introducendosi nelle abitazioni, rubando, in due circostanze, diversi monili in oro, mentre in altri due casi, non sono riusciti a portare a termine il furto per cause indipendenti dalla loro volontà. Determinanti sono state le immagini immortalate dai sistemi di videosorveglianza. Tre degli indagati, dopo aver commesso un furto a Toritto, intercettati a bordo della citata autovettura nera da una pattuglia dei Carabinieri di Bari San Paolo, non si sarebbero fermati all’alt, riuscendo con una manovra repentina e a folle velocità a darsi alla fuga.

L’attività d’indagine ha consentito di recuperare parte dei monili in oro, oggetto di un furto in abitazione consumato il 20 novembre 2020 a Ruvo di Puglia (Ba), che sono stati restituiti al proprietario. Quattro dei destinatari del provvedimento cautelare - tra cui il 23enne che il 19 marzo scorso, è stato ferito a colpi di arma da fuoco nel quartiere San Paolo - sono stati condotti nella casa circondariale di Bari e Lecce, mentre S.P. è stato posto agli arresti domiciliari.