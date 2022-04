«Fine stato d'emergenza non è fine pandemia», sottosegretario alla Salute Costa a Taranto

«Fine dello stato di emergenza non significa fine della pandemia, ma piuttosto l'inizio di una nuova fase. Ci vuole ancora senso di responsabilità, ma di certo inizia un periodo ordinario. Ma, lo voglio dire con chiarezza, se non ci fosse stata la stragrande maggioranza degli italiani vaccinata, con tre dosi, questo non sarebbe stato possibile». Lo ha affermato, poco fa, il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Taranto, per partecipare ad una manifestazione elettorale del movimento centrista "Noi con l'Italia" a sostegno della candidatura a sindaco di Walter Musillo.