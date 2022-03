Oggetti sacri restituiti in Basilica San Nicola: l'emozione dei fedeli

Tanta emozione questa mattina a Bari per la cerimonia di riconsegna delle reliquie rubate nella Basilica di San Nicola e che dopo essere state ritrovate sono state restituite alla chiesa. I fedeli sono entrati in Basilica per immortalare gli oggetti sacri rimessi al loro posto e per venerare ancora una volta la statua del loro San Nicola.

I preziosi oggetti sacri erano stati ritrovati dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volanti della Questura di Bari nel primo pomeriggio del 26 marzo scorso, occultati all’interno di uno zaino coperto da terra ed erba selvatica. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, si sono focalizzate sulla figura del presunto colpevole, il cinquantenne tunisino che aveva lasciato la propria impronta digitale sul luogo del furto, rintracciato presso un casolare alla periferia della città ed arrestato dalla Polizia la mattina del 23 marzo.