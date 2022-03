Gianrico Carofiglio ospite della Gazzetta: ecco il suo «Rancore» da domani in libreria

BARI - Lo scrittore Gianrico Carofiglio, ospite della redazione centrale della Gazzetta del Mezzogiorno ci regala alcune anticipazioni del suo ultimo lavoro, Rancore edito da Einaudi, da domani disponibile in libreria e su tutte le piattaforme online.

«Il mio libro Rancore, esce domani per Einaudi Editore. Si tratta del seguito de La Disciplina di Penelope, ma in realtà più che un sequel è un prologo di Rancore che è un romanzo con diverse ambizioni letterarie. Ci sono 3 storie che si intrecciano tra loro, e una riflessione su alcuni temi per me importanti. La prima riguarda la potenza distruttrice del rancore e del risentimento, ciò che accade nelle nostre vite ci segna profondamente e ci fa commettere errori irreparabili. Ma la parola è terapeutica e tramite quest'ultima noi guariamo dalle nostre sofferenze. Per dirla con Macbeth: «Date parola al dolore: il dolore che non parla sussurra ad un cuore inzuppato, ordinandogli di rompersi».

Carofiglio ha poi dato il suo messaggio di benvenuto per il ritorno in edicola della Gazzetta: «Parliamo della dimensione affettiva. Il fatto di non trovare più la Gazzetta nelle edicole è stato un colpo al cuore, perdonate la retorica ma esprimo la mia personale soddisfazione emotiva per questo ritorno. Se c'è un colpevole della mia partecipazione in questa nuova avventura è il direttore Iarussi che mi ha coinvolto nello scrivere un telegramma o meglio un tweet al giorno. Farlo non è scontato aiuta ad esercitarsi sull'attualità e ad affilare le armi della scrittura». E a proposito di dolore e rancore, lo scrittore ci ha spiegato come la pensa sulla disputa sul pacifismo in atto in queste ore, legata al conflitto ucraino. «Citerei ciò che diceva Gino Strada non sono pacifista, io odio la guerra. Ecco sono due concetti diversi. Su questi temi la questione è state ben spiegata nell'editoriale del prof. Ricciardi: purtroppo gli intellettuali più che approfondire e discernere o esercitare un pensiero critico, svolgono un ruolo in commedia, interpretano un personaggio e in questo caso l'interpretazione non è mai una buona idea».