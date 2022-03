«Il teatro non distrugge, ma costruisce pace e fratellanza», il messaggio da Bari

Oggi, domenica 27 marzo, è la giornata mondiale del Teatro. Per questo l'Accademia Oltrepalco di Bari, diretta da Rossella Amoruso, lancia un messaggio forte e chiaro: "Il teatro non distrugge ma costruisce pace e fratellanza." Lo fa dalle sale dell’Accademia, con un’improvvisazione teatrale con tutti i gruppi di allievi di età compresa tra i 14 e i 65 anni. Ad attendere i ragazzi una sala prove vuota di tutto, fatta eccezione per alcuni trucchi e due grandi teli di colore giallo e azzurro. Per gli allievi nessuna indicazione sul da farsi se non la possibilità di interagire con gli oggetti presenti in sala e anche tra di loro. Sullo sfondo, la lettura di alcuni versi di Erri De Luca, la Voce di Rossella Amoruso e l’energia delle note di Ezio Bosso in “Rain, in your Black eyes”.

Una lezione emotivamente intensa, ma anche l’occasione per testimoniare l’importanza della pratica teatrale nei processi di riflessione e di “costruzione” di legami profondi e come efficace contraltare alla separazione e alla distruzione comuni a tutte le guerre. Da questa esperienza è nato un short video impreziosito sul finale anche dalla splendida voce di Ulyana Kovalyk con una nenia in onere della sua bella Kiev.

"Il teatro è un potente alleato, crea legami, accoglie in un abbraccio avvolgente - spiega la direttrice Rossella Amoruso -, un ponte emotivo nel quale, all’improvviso, il dramma diventa vivo e presente in uno spontaneo processo di immedesimazione che solo l’esperienza teatrale può favorire. Per questo abbiamo deciso di portare questa tematica nella nostra pratica. I nostri allievi di ogni età hanno trasformato una lezione di teatro in una preghiera, un disperato desiderio di liberazione, di conforto per un fratello e una sorella. L’improvvisazione teatrale, nasce così, dall’azione spontanea alimentata dalle nostre emozioni più profonde, quelle più vere." "Il teatro ci insegna la libertà - conclude Amoruso - ci sostiene, come le colonne del teatro di Mariupol, ci protegge dalla brutalità e ci riporta sempre alla nostra umanità."