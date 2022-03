Caccia ai sommergibili fra Bari e Brindisi

Unità militari della Sesta flotta della Marina militare americana sono tornate a pattugliare l’area del Basso Adriatico, che con la zona del Mare Jonio compresa fra la Calabria e la Grecia è scenario delle manovre del «muro» aeronavale attrezzato dalla Nato nei confronti della minaccia russa nel Mediterraneo.

Nel pomeriggio di ieri un aereo antisommergibile P-8A della Navy ha sorvegliato il tratto di mare nell’ideale quadrilatero compreso fra Bari e Brindisi in Puglia e Durazzo e Vlora in Albania. Il velivolo (jet derivato dal Boeing 737 utilizzato dalle Compagnie aeree per il traffico civile) che ha lambito i nostri cieli era partito dalla base americana di Sigonella, alle porte di Catania, aeroporto che quotidianamente «lancia» missioni di sorveglianza con gli stessi P-8A sul Mediterraneo centrale e orientale (fino alle coste siriane, dove ha base la flotta militare russa) e con i droni RQ-4D (velivoli senza pilota, controllati da stazioni di terra) sul Mar Nero.

Le fonti ufficiali non hanno rivelato la natura della missione, ma gli analisti indipendenti del sito web «Itamilradar» hanno sottolineato la presenza «non usuale» di questo tipo di pattugliatori antisommergibile nel Basso Adriatico, ipotizzando che la missione avesse come obiettivo la protezione di qualche unità militare americana in zona, in una sorta di «caccia a Ottobre rosso» per evitare eventuali minacce da sommergibili ostili. Non è infatti un segreto che l’Armada inviata dagli ammiragli russi nel Mediterraneo comprende due sottomarini classe «Kilo». Venerdì e ieri la stessa area è stata anche sorvolata, sempre in missioni di pattugliamento da un Atr72 della Guardia di finanza decollato da Brindisi.

Fino a pochi giorni fa nel Basso Jonio si sono tenute manovre congiunte delle portaerei «Cavour» della Marina militare italiana, «De Gaulle» della Marina francese e «Truman» della Marina statunitense e che limitazioni di volo nell’area per i velivoli civili saranno in vigore fino a giovedì. Nello Jonio una decina di giorni fa è stata registrata la presenza di due unità russe, l’incrociatore «Varyag» e il cacciatorpediniere «Admiral Tributs».

E sempre nella prima decade di marzo la «Truman» era entrata anche nell’Adriatico, fino all’altezza di Pescara, una ventina di giorni dopo essere stata braccata nello Jonio, a sud di Taranto, dall’incrociatore lanciamissili russo «Ustinov», unità nota come «killer di portaerei».