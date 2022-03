Covid, l'epidemiologo Ciccozzi a Bari: «Omicron 2 corre. Ci vuole prudenza»

BARI - «La variante Omicron, specie la sottovariante 2, sta correndo. Bisogna continuare a essere prudenti, usare le mascherine al chiuso e, in caso di assembramenti, anche all’aperto». Un consiglio da non prendere sotto gamba, visto il boom di contagi e in virtù del curriculum dell’autore del suggerimento: Massimo Ciccozzi, tra i massimi esperti di epidemiologia a livello internazionale.

Il responsabile dell’Unità statistica medica ed epidemiologica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma ha fatto il punto sullo stato della pandemia a Bari, nella sede dell’assessorato regionale alla Salute. Piccozzi si è confrontato con l’assessore Rocco Palese e con la consigliera regionale Lucia Parchitelli, componente della III Commissione sanità, che ha promosso l’incontro. Ecco il video.

Intanto i casi in Puglia continuano a lievitare: sono 7.842 i nuovi casi di contagi Covid registrati in Puglia nelle ultime 24 ore su 41.421 test (incidenza del 19%). I decessi sono 14. I nuovi casi sono stati individuati 2.579 in provincia di Bari, 585 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 674 nel Brindisino, 954 nel Foggiano, 2.095 in provincia di Lecce, 877 in quella di Taranto. Sono residenti fuori regione altre 52 persone contagiate, mentre per ulteriori 26 casi non si conosce ancora la provincia di appartenenza. Delle 115.267 persone attualmente positive 611 sono ricoverate in area non critica (ieri 609) e 34 in terapia intensiva (ieri 38)