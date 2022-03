Barletta, due arresti per l'omicidio del giovane scomparso due mesi fa

ANDRIA - La scomparsa del giovane barlettano Michele Cilli, avvenuta lo scorso 15 gennaio, ha una spiegazione. Questa mattina, infatti, su ordine della Procura di Trani, ed in esecuzione della misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trani, la Polizia ha arrestato due 33enni barlettani Dario Sarcina e Cosimo Damiano Borraccino. Il primo è ritenuto il presunto autore dell'omicidio di Michele Cilli, mentre il secondo (in concorso con Sarcina) è ritenuto il presunto autore della soppressione del cadavere di Cilli. I due indagati sono stati ascoltati questa mattina in Questura ad Andria, prima di essere trasferiti in carcere. Le indagini proseguono per capire il movente alla base dell'omicidio. Dalla conferenza stampa di questa mattina, svolta nella Questura di Andria, sono emersi tutti i dettagli delle indagini, spiegate dal capo della Procura di Trani, Renato Nitti; dal questore della Bat, Roberto Pellicone; e dal capo della Squadra Mobile, Gesualdo Mascipinto.