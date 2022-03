Salice Salentino, incendio in appartamento: muore ragazza disabile

LECCE - Una donna di 46 anni è morta in un incendio divampato nella sua abitazione, al secondo piano di una palazzina a Salice Salentino, in provincia di Lecce (Salento). La donna, a quanto si apprende, era disabile, costretta a letto da una patologia e respirava con una bombola di ossigeno. Il rogo sarebbe stato causato da un corto circuito partito nella stanza della vittima. I genitori, che erano in casa al momento dell’incendio, sono stati salvati dai Vigili del fuoco che ancora stanno operando sul posto dove sono intervenuti anche i carabinieri.

Sindaco Salice Salentino, siamo sconvolti - «La morte di una nostra concittadina in circostanze così tragiche sconvolge l’intera comunità. Da uomo, da sindaco, e sono certo di fare mio il pensiero di tutti i salicesi, non posso che esprimere cordoglio e vicinanza ad una famiglia fiore all’occhiello della nostra comunità per essersi sempre prodigata nel garantire cure, assistenza, e la miglior vita possibile alla congiunta che oggi hanno tragicamente perso. Proclameremo il lutto cittadino per la giornata dei funerali». Così il sindaco di Salice Salentino (Lecce), Antonio Rosato, dopo la morte della 47enne Luana di Candia in un incendio divampato nella sua abitazione nel Salento.

Vittima sorpresa dalle fiamme a letto - Non poteva fuggire Luana di Candia, la 46enne disabile morta nell'incendio divampato nella sua abitazione nel Salento a Salice Salentino (Lecce). Era costretta a letto da una malattia. Nel tentativo di salvarla, suo padre è rimasto lievemente ferito. Neppure i Vigili del fuoco hanno potuto aiutarla perché al loro arrivo la stanza di Luana era già avvolta dalle fiamme. A quanto si apprende l'incendio è partito da un televisore e il rogo si è esteso a tutta la casa. La mamma ha trovato riparo sul balcone ed è stata soccorsa. Le operazioni di recupero del corpo di Luana sono tutt'ora in corso.