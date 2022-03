A Cerano un contadino ara i campi ancora con il cavallo: «Così risparmio benzina e non inquino»

BRINDISI - Un contadino a Cerano, nel Brindisino, ara i campi proprio come si faceva una volta: con i cavalli. L'idea dell'uomo residente a Brindisi nasce per risparmiare sull'uso di benzina e gasolio, che in questo periodo storico sono alle stelle. «Non solo non usando il trattore risparmio soldi, visti i costi esagerati del carburante, ma ne guadagna l'ambiente e il mio fisico», commenta il contadino. E alla domanda sulla centrale termoelettrica di Cerano che si staglia alle sue spalle risponde: «Dovrebbero chiuderla e puntare sul fotovoltaico, gioverebbe all'aria, alla terra e a noi tutti che ci viviamo».