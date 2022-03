Incidente mortale in Provincia di Foggia: morte 4 suore tra Candela e Cerignola, 9 feriti

FOGGIA - Un incidente mortale è avvenuto sull'A16 in Provincia di Foggia: all'altezza tra Cerignola e Candela 4 suore hanno perso la vita in uno scontro tra un'auto e un minibus, 9 persone sono rimaste ferite nell'impatto.

Per cause da accertare il minibus si è ribaltato, ha rotto il guard rail ed è finito in una scarpata. Probabilmete l'incidente è avvenuto per colpa di uno pneumatico che è esploso. Per i 9 feriti, le cui condizioni non sono ancora note, sono stati trasferiti con l'elisoccorso.

Per le 4 suore non c’è stato niente da fare; a nulla sono valsi in tentativi di rianimarle da parte del personale del 118. Lungo la A 16 è intervenuto anche un mezzo dell'elisoccorso. Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco, degli agenti di polizia.

Sul tratto di autostrada interessato dall’incidente si è formata una coda di automobili di quasi due chilometri tra lo svincolo di Candela e lo svincolo di Cerignola Ovest. Il tratto tra Candela e il bivio A16/A14 Bologna-Taranto, è momentaneamente chiuso. Autostrade per l’Italia consiglia l’ingresso verso Canosa