Cane cade in un pozzo nel foggiano: messo in salvo da Vigili del Fuoco e Enpa di Torremaggiore

TORREMAGGIORE - C'è un cane in fondo ad un pozzo in Contrada Cappella Torremaggiore (Foggia). La segnalazione è arrivata questa mattina al Comando della Polizia Locale da un ragazzo che lavora in zona e ha sentito i lamenti dell’animale. La Polizia Locale ha quindi contattato l’Enpa di Torremaggiore e i Vigili del Fuoco che sono intervenuti subito sul posto. Un vigile è riuscito a calarsi nel pozzo e ad agganciare il cane che è stato poi issato su una fune e tratto in salvo.

“Il cane, un maschio di circa 4 anni che vive in zona – racconta Francesco, operatore dell’Enpa di Torremaggiore che insieme alla collega Pia è intervenuto sul posto - era spaventatissimo e zoppicava. Lo abbiamo recuperato e portato al canile sanitario dove è stato visitato dalla veterinaria dell’Asl, Marisa Carafa. Secondo la dottoressa si trovava lì da circa quattro/cinque ore e le sue condizioni sono abbastanza buone. La signora proprietaria del pozzo ha affermato che una volta era chiuso da un coperchio, non abbiamo quindi certezza delle dinamiche che hanno portato il cane a finire dentro e se sia effettivamente entrato da solo nel pozzo”.

Il cane rimarrà ricoverato presso il rifugio dell’Enpa Torremaggiore e verrà sterilizzato e microchippato. La veterinaria Carafa, lo visiterà nuovamente per dare anche una valutazione comportamentale e da lì si capirà il percorso da fare. “Oggi, infatti – continua Francesco dell’Enpa Torremaggiore - era comprensibilmente molto spaventato e non si faceva avvicinare facilmente. Ci occuperemo di lui fino a quando non si rimetterà in sesto. Per fortuna siamo riusciti a recuperarlo in tempo”.