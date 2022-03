Direzione Ucraina, auto zeppe di aiuti in partenza per portare viveri e aiutare i profughi

Come promesso dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, è iniziata oggi la missione del barese Giuseppe Biancofiore e dei suoi amici. Auto zeppe di aiuti per le popolazioni in fuga dalla guerra saranno svuotate in Polonia per far posto ai rifugiati ucraini che vogliono raggiungere l'Italia.

"Siamo partiti oggi dalla Toscana - dice il bancario barese - Abbiamo recuperato 3 auto (purtroppo i pulmini per andare in zona 2 cioè est Europa costano troppo) , abbiamo raccolto 2300 euro e riusciamo a pagare le spese di viaggio che ammontano a circa 450-500 a macchina più vitto e alloggio al ritorno in 15 persone. Abbiamo 5 scatole di medicinali e primo soccorso per curare ferite aperte, 10 scatoloni di pannolini salviette e assorbenti. 10 scatoloni di mangiare. 7 scatoloni di mangiare per bambini. Un centinaio di rotolo di carta igienica. Sapone spazzolini e altro per igiene. E una quantità assurda di vestiti coperte maglioni Giacconi piumini. Tutto quello che non riusciamo a portare verrà portato ad un secondo giro che sto già studiando, possibilmente con un pullman. Vi aggiorno. Nell'avventura si sono aggiunti Simone, Natascia, Giovanni, Lisia e Davide. Grazie a tutti voi".

Buon viaggio Giuseppe!