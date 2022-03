Martina Franca, un pugliese racconta un pugliese: sul palco Massimo Cimaglia è Aldo Moro

Un pugliese racconta un pugliese: Massimo Cimaglia sarà Aldo Moro, domani sera alle ore 21 al teatro «Cappelli» di Martina Franca. In questa parte di Puglia un evento che punta a un modo nuovo di fare teatro: la parte recitata miscelata all’interazione con le produzioni video. Filmati d’epoca e scene appositamente girate si alterneranno all’esibizione sul palco.

Per gli spettatori, una serata che ripercorre i 55 giorni della prigionia di Aldo Moro. Cimaglia cura anche la regia dello spettacolo. L’evento, prodotto da Terra Magica Arte e Cultura, rientra nella stagione teatrale organizzata dal Comune di Martina Franca in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Prima dello spettacolo, alle 17,30, con ingresso libero, ci sarà un incontro con il pubblico dal titolo «Moro: un politico attuale?». Presenti il professor Mimmo Amalfitano e gli attori Massimo Cimaglia e Alessandro Calamunci Manitta. Modera Ottavio Cristofaro, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno.