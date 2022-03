«Il mio cuore è in Ucraina con chi resta e resiste», la testimonianza di Nataliia, da anni a Bari

Nataliia Poida, ucraina, è in Italia da 12 anni. Qui ha la sua famiglia, la sua vita ma i genitori e il fratello vivono in Ucraina ai confini con l’Ungheria. Non nasconde le lacrime quando qualcuna le chiede della guerra nel suo Paese. È preoccupata per le sorti dell’Ucraina, per quella terra nella quale è nata e che porta nel cuore.

«Per i miei parenti che vivono in Ucraina – racconta Nataliia - la situazione ora è tranquilla perché non ci sono i bombardamenti. È una zona dove si stanno rifugiando tantissime persone che scappano dai bombardamenti. Qualcuno cerca di attraversare la frontiera, altri invece restano giorni in queste città per capire cosa è meglio fare. L’obiettivo è non andare via dall’Ucraina ma aspettare, si spera, la fine del conflitto. Mio fratello mi racconta che in queste zone gli stessi ucraini si stanno mobilitando per aiutare gli sfollati, esattamente come stanno facendo qui tanti italiani. Mio fratello – aggiunge - è molto attivo nel volontariato e in questi giorni sta cercando posti e alloggi per ospitare decine di famiglie con bambini: non hanno un posto per dormire. Molti di loro sono scappati da casa senza prendere nulla».

In questi giorni difficili Nataliia sta pregando tanto affidando il popolo ucraino a Dio.

«Il cuore dell’Ucraina e del mondo intero piange – aggiunge - è un maligno che si è manifestato. Nessuno si aspettava che si arrivasse a tanto. Dal 2014 si sta facendo guerra in due regioni al confine con la Russia ma nessuno credeva che la situazione degenerasse fino a questo punto con bombe, missili in città intere. Ancora adesso la Russia sostiene che non sta bombardando nelle città, ma solo in luoghi militari. Stanno morendo tantissimi bambini sotto le bombe, e le madri non riescono a salvarli». Infine, un grazie speciale al popolo italiano per la sua grande umanità. «Voglio ringraziare tutto il popolo italiano – conclude Nataliia - per questa grande compassione che ha per il nostro popolo. Mi commuove vedere persone così sensibili verso un popolo intero. Sono pronti ad aiutare, a fare tante cose che forse prima, in un altro contesto, non avrebbero fatto. In questa situazione dolorosa tu vedi cuori che si sono aperti e che sono cambiati».