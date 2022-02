Ballerino barese bloccato a Kiev: «Esplosioni ogni 5 minuti. Ecco il bunker in cui vivo»

BARI - Tra i pugliesi bloccati sotto le bombe di Kiev c'è anche il ballerino 19enne di Capurso, Giordano Signorile. Il giovane vive a Kiev da 5 anni e studia e lavora all'Accademia della capitale Ucraina. Ecco in esclusiva alcune delle immagini che ci ha inviato per raccontarci i momenti difficili che i cittadini stanno vivendo in queste ore a causa del conflitto armato con la Russia. «Sono terrorizzato, sento continuamente esplosioni», ha commentato il ragazzo che è stato costretto a rifugiarsi in un garage per proteggersi dai bombardamenti. «Ecco il bunker in cui vivo». Le immagini parlano da sole.

Domani sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno l'intervista con tutti gli aggiornamenti.

Intanto sono decollati ieri dalla base di Gioia del Colle (Bari) quattro Eurofighter che vanno a potenziare la presenza dell’Italia in Romania, affiancando i velivoli già operanti nell’attività di airpolicing, ovvero nell’ambito della missione di difesa collettiva che garantisce la sicurezza dello spazio aereo dei Paesi dell’Alleanza.

L’invio degli Eurofighter era stato annunciato dal ministro della Difesa Guerini. Il ministro aveva spiegato che con l’invio degli altri quattro velivoli alla base di Kogălniceanu di Costanza, l’Italia raddoppia il numero di quelli già presenti nell’area.