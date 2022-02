Crisi Ucraina, ecco cosa pensano pugliesi e lucani: «La guerra non è mai una cosa buona»

Venti di guerra spirano sull'Europa. Dopo l'attacco della Russia ai confini ucraini abbiamo chiesto a pugliesi e lucani cosa ne pensano della guerra. Ecco le loro risposte.

Dal Foggiano al Salento, passando per la Basilicata tutti sono concordi: «Non è mai una cosa buona». In collegamento da Taranto la nostra Maristella Massari fa il punto della situazione davanti la sede della Marina Militare, la più grande d'Europa.

Intanto arrivano le testimonianze dei pugliesi che lavorano proprio lì, in Ucraina. «Ho visto scene da film. Il terrore negli occhi delle persone che vivono qui, i bambini piangere insieme con i genitori. La vita reale che purtroppo nessuno racconta». Lo dice Paolo Chiafele, imprenditore pugliese che da 6 anni lavora a Kiev, dove ha lanciato anche un marchio nel settore alimentare. «Stamattina sono stato svegliato alle 5 da un mio amico di New York che ha parenti a Dnipro dicendomi di stare attento che stavano invadendo - racconta -. Dopo due minuti passano due jet sopra casa e vedo una fiammata. Subito dopo c'è stato un fuggi fuggi generale con le macchine. I bancomat, dove non era possibile prelevare più di 50 euro, sono stati presi d’assalto. I supermercati sono strapieni per accaparrarsi beni di prima necessità». «Hanno lanciato missili contro una nazione inerme - conclude - con gente che lavora, che produce. È come se ci bombardino in Italia».