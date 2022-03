Taranto, smaltimento illecito rifiuti fognari nei tombini stradali: 8 indagati

Avrebbero prelevato liquami dalle case non servite da rete fognaria pubblica e li avrebbero sversati illecitamente nei tombini stradali, ottenendo «un notevole profitto economico» e causando potenziali «danni all’ambiente». Per questo nei confronti un’azienda di Taranto e di otto persone, accusate di associazione per delinquere aggravata, i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo e di perquisizione. I decreti sono stati emessi dal Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e dalla Procura della Repubblica di Taranto. Il sequestro ha interessato un capannone di proprietà dell’azienda adibito ad autorimessa, somme di denaro, camion adibiti ad auto spurgo, un furgone aziendale e due autovetture utilizzate per commettere i presunti reati. L’indagine, partita da un esposto anonimo a marzo del 2021, è stata effettuata con giornalieri servizi di osservazione e pedinamento, e ha portato a ipotizzare l’individuazione di un sodalizio criminale dedito allo smaltimento illecito di reflui fognari nella rete fognaria pubblica.