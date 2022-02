Ex Ilva: ritardo pagamenti stipendi, operai Lacaita scioperano. Poi l'azienda fa marcia indietro

È in corso nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto uno sciopero di otto ore dei lavoratori della ditta Lacaita dell'indotto ex Ilva proclamato da Fim Cisl e Fiom Cgil. Dalle ore 7 si tiene anche un sit-in davanti agli uffici della direzione del Siderurgico. I lavoratori lamentano i ritardi nel pagamento delle ultime mensilità e la mancanza di risposte da parte dell'azienda, che si occupa di lavori meccanici di prefabbricazione tubazioni e carpenteria e manutenzioni. "La Lacaita - ha dichiarato Pietro Cantoro, segretario settore appalti della Fim Cisl di Taranto - è una delle tante ditte che soffrono questa situazione di incertezza che riguarda la grande fabbrica rispetto a un piano industriale che manca. L'ex Ilva non paga per tempo le fatture e le aziende non riescono a corrispondere gli stipendi. Ci aspettiamo risposte non solo per la ditta Lacaita ma anche per altre che sono nella stessa condizione. Devono dar corso agli investimenti promessi nelle manutenzioni e nella sicurezza".

LA DITTA POI SBLOCCA STIPENDI - Nel giorno dello sciopero di 8 ore e del sit in dei lavoratori davanti alla direzione dell'ex Ilva di Taranto, la ditta d'appalto Lacaita ha comunicato di aver ricevuto avviso di pagamento da parte di Acciaierie d'Italia (in merito alle fatture correnti e allo scaduto per i lavori eseguiti nello stabilimento) e che "appena sarà pervenuto accredito sul conto" sarà in grado di provvedere "a soddisfare il pagamento parziale delle retribuzioni maturate e scadute" nei confronti dei propri dipendenti. L'iniziativa di mobilitazione era stata promossa dalle segreterie Fim Cisl e Fiom Cgil e dalle rappresentanze sindacali unitarie per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità per l'assenza di garanzie da parte dell'azienda.