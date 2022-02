Taranto, la veglia delle badanti in chiesa: lacrime e preghiere per i figli sotto le bombe

Svetlana mostra lo schermo del suo cellulare. Con «Google» ha tradotto un messaggio di suo figlio Nikolaj, c'è scritto «siamo in un rifugio antiaereo». «Vive a Kiev - dice Svetlana con la voce rotta dal pianto -, non riesco ad avere notizie». La sua è una storia simile a quella di tante donne ucraine che vivono a Taranto e che ieri sera si sono riunite in una veglia di preghiera organizzata dalle associazioni Migrantes e Stella Maris nella chiesa di San Pasquale. Ucraine, russe, polacche e moldave insieme, una accanto all'altra, a pregare che un'assurda guerra finisca, unite dalla stessa visibile agitazione, a consultare compulsivamente i cellulari in attesa di notizie.

Quando hanno programmato la veglia non pensavano che si sarebbero svegliate con l'incubo dei bombardamenti sulle loro famiglie così distanti. Nessuna di loro se lo aspettava «mio figlio e mia figlia sono lì e non sono riuscita a sentirli» spiega una signora, la sua famiglia vive al confine con la Polonia e anche se la sua città non ha subito i bombardamenti, le comunicazioni sono state interrotte.

«Stamattina alle 7.20 è stata bombardata anche la mia città e non ce lo aspettavamo proprio» interrompe una signora del centro ucraina «questo bombardamento per noi è stato uno choc, veramente». Lei si dice fortunata perché tre settimane fa era riuscita a far venire a Taranto sua figlia con la famiglia.

«Io non lo voglio questo, io non lo voglio, io voglio la pace», dice stizzita una donna russa che tiene in mano un palloncino giallo e uno azzurro, i colori della bandiera Ucraina.

«In Ucraina le donne sono quelle che partono, perché in questa cultura matriarcale sono proprio loro che hanno la responsabilità di portare benessere e vita alla propria famiglia» spiega don Ezio Succa cappellano della Stella Maris.

«La mia Ucraina era un paese grandissimo che pezzi a pezzi hanno cominciato a strappare. Vedere questa situazione mi spezza il cuore. Speravo che si risolvesse la situazione invece no, usando la scusa dell'America si fa la guerra» dice Marina agitata. Lei, giovanissima è in Italia da 15 anni, ha sposato un italiano ed è riuscita a portare con sé i suoi genitori, ma questo non basta a calmarla.

Sull'altare della chiesa di San Pasquale campeggia la bandiera della Pace accanto alla bandiera dell'Ucraina, mentre la piccola folla di fedeli prega e canta fieramente i canti della sua terra, ogni donna pensando alla sua famiglia lontana, accende una candela alla base della tavola liturgica e posa i palloncini gialli e azzurri accanto al modellino del Mondo.

Sull'altare campeggia anche lo stemma dell'Ucraina, un tridente che sembra possa essere collegato alla scrittura della parola Libertà. Le sue punte rappresentano la libertà, l'armonia e la bontà. I tre punti sui quali si sviluppa la veglia e che sembra strano associare ad un paese in guerra.

Le donne che si trovano a Taranto vivono delle ore di angoscia non solo per i loro figli, anche per se stesse, perché hanno paura di essere richiamate nell'esercito. Anche le donne, in ucraina, se hanno prestato servizio nell'esercito da giovani, o hanno fatto gli studi militari, possono essere richiamate a prestare servizio fino al compimento dei 60 anni. Marisa Metrangolo, della Stella Maris, racconta la storia di una donna non regolarizzata ancora in Italia, che rischia di essere richiamata in patria e ovviamente non vuole tornare.

Sono tante le donne dell'Est che entrano nelle case delle famiglie tarantine, come badanti. «Al nostro servizio» come dice don Ezio «per questo soprattutto ora dobbiamo accoglierle e farle sentire in famiglia».