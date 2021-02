Da Taranto Michelle canta un brano contro l'ansia di un vero talento

TARANTO - Il suo ufficio stampa parla già di «un successo». Tale sarebbe il nuovo singolo della tarantina Michelle (alias Michelle Fiati) dal titolo «Splendida Stronza». La nota stampa la presenta così: «Michelle, talentuosissima cantautrice tarantina al suo secondo lavoro discografico. Uscito il 19 febbraio su tutti i digital store, il brano sta ottenendo già importanti riscontri e apprezzamenti dagli addetti ai lavori».

Queste le dichiarazioni della tarantina: «Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento, nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo. Perché questo titolo? La mia "splendida stronza" è l'ansia, ma questa canzone si può dedicare a chiunque ti abbia fatto del male. Nato di getto durante la pandemia, è un lavoro molto autobiografico realizzato con le mie forze e il prezioso aiuto del maestro Fabio Barnaba e del mio vocal coach Guerino Papa».



Splendida stronza arriva a distanza di quasi un anno da Vietato arrendersi: «Quel singolo è - spiega Fiati - nato in un periodo difficile per un problema di salute di mio fratello, poi è uscito il 13 marzo 2020 in piena pandemia. È dedicato a tutti quelli che sono in difficoltà, a maggior ragione in questi mesi così complicati, con l'invito a guardare sempre oltre e a pensare alla soluzione e non al problema». Michelle viene presentata anche come una modella richiesta: «Mi sono approcciata al mondo della moda da qualche tempo e recentemente un noto atelier di Molfetta mi ha fortemente voluto come modella curvy. Un'esperienza magnifica».