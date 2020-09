Di Maio a Martina Franca: «Vogliamo portare avanti un progetto di Puglia»

“Il referendum è un'occasione per ripartire. Perché è un passo in avanti verso la modernizzazione del Paese”. Lo ha detto questa mattina a Martina Franca il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Possiamo riportare l’Italia a livello europeo per numero di parlamentari - ha aggiunto - la Germania ha 700 parlamentari, la Francia 600, noi 945. È un passo per riportare l’Italia ai livelli europei”.

Sulla questione ArcelorMittal Di Maio ha espresso massima fiducia in Conte e Patuanelli. “Noi - ha proseguito - abbiamo un progetto di Puglia e lo vogliamo portare avanti”.