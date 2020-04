Coronavirus, a Massafra controlli serrati della Polizia Locale, anche sulle vie per il mare

Pasqua e Pasquetta, tutti a casa. Partiti i pattugliamenti delle strade del territorio da parte della Polizia locale per verificare il rispetto dell’Ordinanza del sindaco di chiusura per oggi e domani di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio, comprese le medie strutture di vendita, attualmente aventi titolo all’apertura ai sensi della normativa vigente, con la sola deroga a favore di rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie e fatta salva la sola vendita a domicilio, esclusivamente mediante la prenotazione on-line o telefonica, e non presso l’esercizio commerciale, dei generi alimentari e di beni di prima necessità.

Tutto tranquillo sulle strade del centro urbano e di collegamento con le località balneari e collinari. Impiegati, diciassette uomini su due turni, quattro mezzi e un drone. Particolarmente serrati i controlli degli uomini diretti dal comandante, colonnello Antonio Modugno e coordinati dal commissario Mirko Tagliente, sulla Statale Appia, le Provinciali per Martina Franca e per le località balneari di Chiatona e Verdemare.