Taranto, in casa nascondeva armi e 42mila euro: arrestato 75enne

TARANTO - Nascondeva in un doppiofondo della propria libreria 42mila euro in contanti e tre pistole: arrestato un 75enne tarantino. Durante la perquisizione in casa, gli agenti hanno notato una mensola incassata nella struttura, più spessa delle altre e dopo averla rimossa hanno scoperto un doppiofondo con tre pistole, una Beretta mod. 98F cal. 7,65, un Revolver 38 Special mod. “Arminus” ed una “Gran Power” made in Slovacchia, completa di silenziatore, tutte perfettamente funzionati, con la matricola abrasa e con il caricatore completo di munizioni. Recuperate anche altre scatole di proiettili di vario calibro, 42 mila euro in contanti e altro materiale - oggetti d’oro e cambiali - sui quali sono ancora in corso indagini per accertarne la provenienza. Le armi saranno sottoposte a rilievi balistici. Il 75enne proprietario di casa, con precedenti penali, è stato arrestato in flagranza di reato.