Taranto, estorceva soldi a braccianti per trasportarli nei campi: arrestata 49enne

La polizia di Taranto ha arrestato una 49enne del posto per intermediazione di manodopera e sfruttamento del lavoro. Gli agenti hanno controllato un pullman nella zona di Castellaneta (Ta), che era parcheggiato in un vigneto. L'amministratore dell'azienda agricola ha dichiarato che i terreni erano di sua proprietà, ma gestiti da altre ditte. Al momento del controllo i poliziotti hanno trovato 10 lavoratori italiani e rumeni che hanno esibito i contratti di lavoro, tutti regolari tranne uno. I lavoratori guadagnavano 45 euro al giorno, ma quotidianamente venivano loro detratti 11 euro da consegnare a una donna: mentre raccontavano questi dettagli, i braccianti sono apparsi visibilmente preoccupati e timorosi di perdere il posto di lavoro.

Si è quindi scoperto che la 49enne aveva il compito di riscuotere le somme di denaro: la donna già nel 2017 era stata destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le indagini in quella circostanza erano partite dopo il decesso di una bracciante. La donna è stata arrestata, mentre il proprietario dell'autobus, l'autista e il titolare dell'azienda agricola sono stati denunciati.