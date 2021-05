«Spengo il cell», l'estate comincia da Ivan Granatino e Teresa Langella

Si chiama "Spengo il cell" ed è il nuovo brano di Ivan Granatino in collaborazione con Teresa Langella. L'artista urban torna con un brano che sa di estate e di voglia di leggerezza, in collaborazione con l'attrice, influencer e cantante. Il brano è un pop reggaeton, dalle sonorità prettamente estive su un argomento ancora considerato "scottante", ma molto attuale e concreto di una storia d'amore clandestina.

"Sicuramente la voglia è proprio quella di trasmettere 'il sole' a livello musicale con un tematica molto attuale: l'amante. Contento anche di fare questa esperienza con Teresa, diversa dal mio normale mondo e a quanto noto molto amata dal grande pubblico e anche con grandi doti vocali” ci spiega Ivan Granatino.

"Felicissima di tornare a cantare di nuovo che è una delle mie prime passioni e convinta di aver scelto uno degli artisti campani più professionali e con una grande genialità. Mi sono divertita molto e spero di divertire anche il mio pubblico e quello di Ivan" gli fa eco Teresa Langella.

Il video rispecchia appieno da parte del regista Ferdinando Esposito (Action Film), il mood del pezzo: "Non sono i soldi che possono fare la felicità di una persona, ma solo l'amore vince su tutto". In una location esclusiva che ricorda il mondo latino e della cultura reggaeton in generale, è narrata una storia d'amore fuori dai canoni classici in una chiave passionale del tutto inedita. Ivan e Teresa sono parte integrante del video, ma non i protagonisti. La storia gira attorno ad un mezzadro, interpretato da Enock Balotelli, il quale si innamora della moglie del rozzo e ricco latifondista, Claudia Paglialunga, la modella dell'ultima serata del Festival di Sanremo 2021, dedito alle sue terre e poco alla famiglia e alla moglie in particolare.