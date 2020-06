Mara Venier, incidente sexy Domenica In: non inquadrate mutande VIDEO

DOMENICA IN RAI 1 - Incidente sexy per la conduttrice Mara Venier: non inquadrate le mutande.

Mara Venier conduce le ultime puntate di «Domenica In» con il tutore al piede sinistro rotto a seguito della caduta dalle scale e per intervistare Christian De Sica su Alberto Sordi, si è seduta sulla poltrona appoggiando la gamba infortunata con il tutore sul pouf. ma la gonnellina è salita: «Aò, non me inquadrà che me se vedono le mutande», dice scherzosamente Mara Venier al regista.

Subito Cristian De Sica: «Na bella coscetta» con Mara Venier che risponde «Sorellona io». Un siparietto esilarante e divertentissimo (Video Rai - www.raiplay.it).