Amici Speciali di Maria De Filippi: vince Irama VIDEO

Irama vince «Amici Speciali» di Maria De Filippi dopo un emozionante testa a testa con Michele Bravi.

«Amici Speciali – Con Tim insieme per l'Italia», talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 (Mediaset), si è trasformato in maratona benefica per sostenere il Paese in questo momento di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus.

L'ultima sfida è stata Irama contro Michele Bravi. Si parte con «Mediterranea» di Irama contro «Il diario degli errori» di Michele Bravi. Poi tocca alle esibizione dei supporter sino all'ultimo scontro fra i due che vede Michele Bravi cantare Fossati e Irama con un monologo sul razzismo. Il verdetto del televoto: Irama vince «Amici Speciali» e fa il bis dopo la vittoria del 2018. Michele Bravi secondo che ha il sapore di rivincita dopo l'assenza dalle scene in seguito all'incidente mortale che lo ha visto coinvolto (video Instagram - @amiciufficiale).