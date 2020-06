Shining Black, album di debutto il 10 luglio 2020 VIDEO

Gli Shining Black, nuovo progetto con il cantante Mark Boals e il chitarrista Olaf Thorsen, pubblicheranno il loro omonimo album di debutto il 10 luglio 2020 per Frontiers Music. Sul disco figurano anche il tastierista Oleg Smirnoff, il bassista Nik Mazzucconi e il batterista Matt Peruzzi.

Il debutto degli Shining Black mette in mostra le tecniche di songwriting metal melodico all’avanguardia di Thorsen, combinate con le eccezionali capacità vocali di Boals.

Nonostante non abbiano lavorato insieme, Mark e Ölaf sono rimasti in contatto e quando si è presentata l’occasione, su suggerimento di Frontiers Music Srl, i due artisti hanno colto l’occasione per lavorare insieme. Così è nato il progetto Shining Black (video Youtube - Frontiers Music srl).

LE BREVI ANTEPRIME DELLE TRACCE AUDIO DI SHINING BLACK