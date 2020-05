Giovanna Botteri a Domenica In su Rai 1 da Mara Venier VIDEO

La giornalista Giovanna Botteri ospite - in collegamento da Pechino - di Domenica In su Rai 1, racconta a Mara Venier come ha vissuto il drammatico periodo legato al Coronavirus in Cina.

Giovanna Botteri è da diversi mesi a Pechino, la città capitale della Cina dalla quale sta prestando servizio per i Tg della Rai sull’emergenza Coronavirus.

Intervistata da Mara Venier ecco cosa dice Giovanna Botteri: «All’inizio è stato uno shock perché è cominciato qua per primo. All’inizio non sapevamo cosa stesse succedendo, improvvisamente hanno detto "C’è una terribile epidemia, il Paese si deve fermare". E tutto si è fermato all’istante: strade deserte, tutto chiuso. Non trovavi da mangiare, le persone stavano barricate in casa. Io ho fatto l’inviata di guerra, ma lì sai dove puoi nasconderti e proteggerti, qui invece non sai da dove veniva il nemico, come proteggersi. Ero lontana dalla mia famiglia ed era complicato, perché pensa a gennaio come vivevamo. Era complicato spiegare quello che succedeva e cosa si stava vivendo. Io sono stata quasi più preoccupata quando avevo mia figlia da sola a casa, a Roma».

Giovanna Botteri racconta a Mara Venier di aver anche sofferto parecchio la solitudine: «Qui la solitudine è forte. Ci sono momenti in cui senti la solitudine e anche paura di questa solitudine, che imponi anche a chi ti vuole bene. Credo sia una cosa difficile da gestire. Questo ti attacca di più agli affetti. Ti resta il senso dell’amore e del legame che va aldilà delle distanze e credo che questo periodo di pandemia, in cui nessuno poteva vedersi, in realtà è stato quello che io vivo da un sacco di tempo: essere legati alle persone senza averle lì fisicamente» (video Facebook - @domenicainrai).